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Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр – главный тренер «Локо», Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене, Дацюк завершает карьеру, Зарема родила дочку, МакSим и «Ленинград» на Суперкубке и другие новости

Кассьерра перешел в «Зенит», Циннбауэр – главный тренер «Локо», Дюрэнт попросил «Бруклин» об обмене, Дацюк завершает карьеру, Зарема родила дочку, МакSим и «Ленинград» на Суперкубке и другие новости

Привет, друзья! Ловите главные новости прошедших суток – и настраивайтесь на хорошую пятницу 🌞 1. Матео Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи».

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