Где долгожданное тепло: Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве, и что происходит в других регионах Ольга БезродняяГлавный синоптик России Роман Вильфанд рассказал о том, когда в столицу наконец вернется тепло и какова будет погода в ближайшие дни.