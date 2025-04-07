Где долгожданное тепло: Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве, и что происходит в других регионах Ольга БезродняяГлавный синоптик России Роман Вильфанд рассказал о том, когда в столицу наконец вернется тепло и какова будет погода в ближайшие дни.
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