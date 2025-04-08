В ЛНР рассказали о ходе боев в Часовом Яре

Российские военные продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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