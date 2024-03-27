Флаг с автографами бойцов СВО передали в коллекцию музея истории Лобни

Коллекция музея истории города Лобня пополнилась новым экспонатом. Командир взвода огневой поддержки Виктор Домнишор передал музею флаг Лобни, на котором расписались его однополчане — несколько десятков бойцов специальной военной операции из разных городов страны.
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