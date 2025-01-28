Кто такой Кит Келлог и почему Трамп поручил ему разрешить украинский конфликт за 100 дней

Ветерану Вьетнама, участнику «Бури в пустыне» и бывшему советнику президента США по национальной безопасности Киту Келлогу глава Белого дома Дональд Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии