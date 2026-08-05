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Пункт-А

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Астраханец проведет за решеткой 2 года и выплатит миллионный ущерб за смертельную небрежность за рулем

Астраханец проведет за решеткой 2 года и выплатит миллионный ущерб за смертельную небрежность за рулем

Авария, которая унесла жизнь человека, произошла в январе этого года. Астраханская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу против водителя, признанного виновным в происшествии, вызванным преступной небрежностью.

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