Астраханец проведет за решеткой 2 года и выплатит миллионный ущерб за смертельную небрежность за рулем

Авария, которая унесла жизнь человека, произошла в январе этого года. Астраханская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу против водителя, признанного виновным в происшествии, вызванным преступной небрежностью.
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