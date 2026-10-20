Эксперты со всей России и мира встретятся на международном туристическом форуме в Петербурге. Мероприятие пройдет с 10 по 12 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин исключил из...
- Россияне начали п...
- Бездомных собак в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым