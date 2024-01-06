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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» прервало серию из 3 поражений подряд, разгромив «Куньлунь» (7:1)

«Динамо» прервало серию из 3 поражений подряд, разгромив «Куньлунь» (7:1)

Сегодня московский клуб крупно обыграл «Куньлунь» (7:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. До этого были поражения от «Локомотива», «Лады» и СКА.

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