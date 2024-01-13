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Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

Госдеп нашел в России замену сбежавшей на Запад несистемной оппозиции США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена.

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Комментарии
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И
Иван
Чем глупо думаешь? В США один Министр Обороны-Глава Пентагона.  А Губернаторов, с абсолютно несравнимо меньшей ответственность, более 80. Сравнивать эти позиции _ это как ананас со сливой.                                                       Иван Ше.
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19 час.
G
GISMbICH
А по теме статьи что-нибудь есть написать, или ты тут для того, чтобы рассказать нам, как в России всё плохо?
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18 час.
валерий тимофеев
В посольство Америки и Англии, начиная с 16 марта и по 20 марта всех пускать и никого не выпускать! После проведения выборов, пусть орут, им не привыкать!😀🤣🙂
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17 час.

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