Госдеп нашел в России замену сбежавшей на Запад несистемной оппозиции США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена.
Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России
Комментарии
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И
Иван
Чем глупо думаешь? В США один Министр Обороны-Глава Пентагона. А Губернаторов, с абсолютно несравнимо меньшей ответственность, более 80. Сравнивать эти позиции _ это как ананас со сливой. Иван Ше.
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19 час.
G
GISMbICH
А по теме статьи что-нибудь есть написать, или ты тут для того, чтобы рассказать нам, как в России всё плохо?
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18 час.
валерий тимофеев
В посольство Америки и Англии, начиная с 16 марта и по 20 марта всех пускать и никого не выпускать! После проведения выборов, пусть орут, им не привыкать!😀🤣🙂
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17 час.
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