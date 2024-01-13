Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

И Иван Чем глупо думаешь? В США один Министр Обороны-Глава Пентагона. А Губернаторов, с абсолютно несравнимо меньшей ответственность, более 80. Сравнивать эти позиции _ это как ананас со сливой. Иван Ше.

G GISMbICH А по теме статьи что-нибудь есть написать, или ты тут для того, чтобы рассказать нам, как в России всё плохо?