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Новый метод новосибирских ученых позволит оценить риск развития ишемической болезни сердца

Новый метод новосибирских ученых позволит оценить риск развития ишемической болезни сердца

Источник фото — ru.123rf.com В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали метод, позволяющий диагностировать вероятность риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей.

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