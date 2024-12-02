Новый метод новосибирских ученых позволит оценить риск развития ишемической болезни сердца

Источник фото — ru.123rf.com В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали метод, позволяющий диагностировать вероятность риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) у молодых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии