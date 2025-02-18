Уникальный геологический памятник получил статус особо охраняемой природной территории

Сундозерский разрез получил статус особо охраняемой природной территории. Государство намерено сохранить уникальные геологические памятники, сохранившие следы жизнедеятельности древнейших обитателей земли.
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