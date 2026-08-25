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Теннисистка Андреева рассказала, что была влюблена в Рублева

Теннисистка Андреева рассказала, что была влюблена в Рублева

Guglielmo Mangiapane/Reuters Мирра Андреева: я была немножко влюблена в Рублева, когда была помладше Андрей Черников Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что была немножко влюблена в теннисиста Андрея Рублева, когда была помладше.

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