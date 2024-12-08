В Госдуме напомнили о порядке выплат за работу в новогодние праздники

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 8 декабря сообщил, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере за каждый отработанный час, поскольку, согласно Трудовому кодексу РФ, дни с 1 по 8 января считаются нерабочими.
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