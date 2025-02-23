Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вера смелых
    Считай, почти единственный сайт с таким поздравлением, с такими заставками... Спасибо.С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ...
  • Вера смелых
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️🔥С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ...
  • Nikolia Vovchenko
    Эх,не совсем так...Вот Батцка правильней говорит- перетрахивать и хоть в этом к нему надо прислушаться"Нам отмечать 23 ...

Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшая от ЛГБТ в Россию пара американцев лишилась миллионов и застряла в Иваново, деньги доверили сыну пастора местной баптистской церкви

Бежавшие от ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) Супруги Лео и Шантель Хэер (Leo Lionel Haer и Chantel Felice Haer) из США лишились миллионов рублей и застряли в городе Иваново без собственного жилья.

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