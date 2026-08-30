У пляжа «Ласковый» в Солнечном появилось табло свободных мест на парковке

В Курортном районе Северной столицы решили давнюю проблему с поиском мест для автомобилей отдыхающих.
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