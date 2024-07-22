ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Евгений
А можно, сука, хоть одну такую фамилию лоббиста узнать? Какого хера шепотом бороться с ними??? Фамилии тех, кто отклоняет нужные законопроекты выкладывать на обозрение и поступят вопросы к ним от благодарного народа...
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