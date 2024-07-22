Резонансное нападение азиатской шпаны в Самаре на депутата Госдумы Михаила Матвеева вряд ли станет "красной линией" в решении мигрантского вопроса в России, поскольку этот политик целенаправленно занимается им.
ОТКУДА У ПРИЕЗЖИХ УГОЛОВНИКОВ РУССКИЕ ПАСПОРТА
Комментарии
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Евгений
А можно, сука, хоть одну такую фамилию лоббиста узнать? Какого хера шепотом бороться с ними??? Фамилии тех, кто отклоняет нужные законопроекты выкладывать на обозрение и поступят вопросы к ним от благодарного народа...
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