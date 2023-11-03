Выпуск промышленных товаров увеличился на 2,7% в Забайкалье в текущем году

В 75-м регионе продолжается рост экономики, заявили в минэкономразвития.Исполняющая обязанности министра экономического развития и торговли Забайкалья Жаргалма Бадмажапова рассказала о позитивных трендах промышленности.
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