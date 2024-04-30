Дугин в интервью Такеру Карлсону: "Путин — это традиционный лидер"

Русский философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в Москве. Во время беседы он объяснил, почему у Запада начались идеологические проблемы и в чём причина неприязни к президенту Владимиру Путину за рубежом.
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