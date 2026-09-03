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Axiom Space готовит упрощённую версию скафандра AxEMU для пилотируемых миссий Artemis

Axiom Space готовит упрощённую версию скафандра AxEMU для пилотируемых миссий Artemis

Компания до сих пор не прошла утверждение проекта, тесты на МКС перенесли на конец 2027 года — NASA согласилось урезать требования, чтобы получить скафандры к первой высадке У Axiom Space по-прежнему трудности с контрактом на лунные скафандры.

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