Axiom Space готовит упрощённую версию скафандра AxEMU для пилотируемых миссий Artemis

Компания до сих пор не прошла утверждение проекта, тесты на МКС перенесли на конец 2027 года — NASA согласилось урезать требования, чтобы получить скафандры к первой высадке У Axiom Space по-прежнему трудности с контрактом на лунные скафандры.
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