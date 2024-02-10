Трамп: США угрожают теракты в скором времени

Бывший американский лидер Дональд Трамп, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты в не столь отдаленном будущем ожидают террористические акты, это связано с проникновением в страну множества нелегальных мигрантов.