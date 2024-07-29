В Краснодаре владелица салона красоты пообещала отравить собак, которые гадят на её клумбы

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Так пусть этих животных заберут защитники и приютят у себя.чтобы не было на просторах страны ничейных животных.боритесь за них.несите ответственность за подопечных
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9 час.

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