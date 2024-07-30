Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Карабах» сыграет с «Линкольном», «Фенербахче» Моуринью – с «Лугано», «Петрокуб» примет АПОЭЛ

Во вторник «Карабах» примет «Линкольн», «Фенербахче» Жозе Моуринью – с «Лугано». В среду «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», ПАОК Магомеда Оздоева встретится с «Борац Баня-Лука» из Боснии и Герцеговины, а киевское «Динамо» на выезде будет противостоять «Партизану».