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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Карабах» сыграет с «Линкольном», «Фенербахче» Моуринью – с «Лугано», «Петрокуб» примет АПОЭЛ

Во вторник «Карабах» примет «Линкольн», «Фенербахче» Жозе Моуринью – с «Лугано». В среду «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», ПАОК Магомеда Оздоева встретится с «Борац Баня-Лука» из Боснии и Герцеговины, а киевское «Динамо» на выезде будет противостоять «Партизану».

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