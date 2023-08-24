Крушение под Тверью. Пригожин оказался среди погибших в авиакатастрофе

А почему бы не пиндосовские засланцы, что поднять вагнеровцев - они ж россияне, супротив... Евг. Р-Р.

Samarium

Определят, что это была всего лишь техническая неисправность двигателей, приведшая к трагическому концу.....Подвесят за яйца пару техников, обслуживавших самолет....Дело засекретят и сдадут в архив на вечные времена....