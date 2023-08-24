ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Кстати, где-то писали, что он - таджик. А девушка, кстати, из Киргизии и замужем за россиянином. В свое оправдание э...Из непричёсанных ...
  • Nikolia Vovchenko
    Ну,конечно"не знает"...Так ведь удобнее,вроде бы статью написал,затронул горячую тему и конкретно никого не задел...К...Из непричёсанных ...
  • Александр24
    Где написано, что Сатановский знает откуда приехал этот козёл-мигрант и специально не говорит об этом?Из непричёсанных ...

Крушение под Тверью. Пригожин оказался среди погибших в авиакатастрофе

Крушение под Тверью. Пригожин оказался среди погибших в авиакатастрофе

Основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин вместе с людьми из ближайшего окружения находился на борту бизнес-джета, который потерпел крушение в Тверской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Рудаков
А почему бы не пиндосовские засланцы, что поднять вагнеровцев - они ж россияне,  супротив...  Евг. Р-Р.
Ответить
19 час.
Samarium
Определят, что это была всего лишь техническая неисправность двигателей, приведшая к трагическому концу.....Подвесят за яйца пару техников, обслуживавших самолет....Дело засекретят и сдадут  в архив на вечные времена....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх