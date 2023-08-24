Основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин вместе с людьми из ближайшего окружения находился на борту бизнес-джета, который потерпел крушение в Тверской области.
Крушение под Тверью. Пригожин оказался среди погибших в авиакатастрофе
Комментарии
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Евгений Рудаков
А почему бы не пиндосовские засланцы, что поднять вагнеровцев - они ж россияне, супротив... Евг. Р-Р.
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19 час.
Samarium
Определят, что это была всего лишь техническая неисправность двигателей, приведшая к трагическому концу.....Подвесят за яйца пару техников, обслуживавших самолет....Дело засекретят и сдадут в архив на вечные времена....
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18 час.
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