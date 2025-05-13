Туроператоры вывезли из Турции всех застрявших из-за отмены рейсов россиян

Российские туроператоры успешно организовали возвращение всех своих туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Турции из-за проблем с расписанием турецких авиакомпаний, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии