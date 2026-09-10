Финансы Украины истощены «до предела» – глава Минфина Марченко

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что финансовые возможности страны истощены «до предела», из-за чего не исключены задержки по социальным выплатам.
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