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Финансы Украины истощены «до предела» – глава Минфина Марченко

Финансы Украины истощены «до предела» – глава Минфина Марченко

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что финансовые возможности страны истощены «до предела», из-за чего не исключены задержки по социальным выплатам.

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