27 архангельских школьников приняли в юнармейцы

Ученики пятого кадетского класса 26-й школы дали клятву на верность юнармейскому братству в войсковой части отряда спецназа «Ратник»Ученики пятого кадетского класса 26-й школы дали клятву на верность юнармейскому братству в войсковой части отряда спецназа «Ратник»— Вступление в «Юнармию» — важный момент.
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