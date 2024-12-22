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Регион 29

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27 архангельских школьников приняли в юнармейцы

Ученики пятого кадетского класса 26-й школы дали клятву на верность юнармейскому братству в войсковой части отряда спецназа «Ратник»Ученики пятого кадетского класса 26-й школы дали клятву на верность юнармейскому братству в войсковой части отряда спецназа «Ратник»— Вступление в «Юнармию» — важный момент.

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