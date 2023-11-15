Гуриева* и Алексашенко** проверят на причастность к разработке антироссийских санкций

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко (признаны Минюстом РФ иноагентом) на признаки госизмены.