Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали и поместили в СИЗО

Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был арестован и помещен в СИЗО.Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что его обвиняют то, что он совершал во время службы главой Службы защиты гостайны Минобороны.
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