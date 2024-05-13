Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали и поместили в СИЗО

Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был арестован и помещен в СИЗО.Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что его обвиняют то, что он совершал во время службы главой Службы защиты гостайны Минобороны.