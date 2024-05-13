Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Суровикин стал Скуровикиным? Или это другой генерал?Генерал "Армагедд...
  • Евгений Благородный
    Жабу эту нужно на кол насадить."Я знаю, что тако...
  • V K
    Да пусть встречается с кем угодно - давно известно, что у России только два друга, это её Армия и Флот. А остальные -...Президент Сербии ...

Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали и поместили в СИЗО

Главного кадровика Минобороны Кузнецова арестовали и поместили в СИЗО

Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов был арестован и помещен в СИЗО.Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что его обвиняют то, что он совершал во время службы главой Службы защиты гостайны Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СО
Сергей О
Трепло за это таких как ты надо сажать
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх