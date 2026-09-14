Сколько американцев погибло на СВО, воюя за Киев: подтверждённые цифры

Нам обещали, что воевать будут дроны и искусственный интеллект, а человек в окопе станет лишним. Вышло наоборот: чем больше техники, тем острее нехватка живых людей, потому что разведку и удержание позиций дрон пока не тянет.
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