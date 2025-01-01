«Отвёртка» сломалась: Минэконом и Минпроторг предрекли автопрому судьбу крейсера «Варяг»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Валерий Каулин
Не сочтите моё мнение вражеским. Но такое ощущение, что бессовестно пользуясь безнаказанностью, автопром и авиапром какая-то кучка проходимцев уничтожает под фантастические рассказы о скором выпуске чего-то самого-самого! А в результате тот же результат, что у реформаторов под руководством не к добру помянутого Гайдара! Впрочем, р чём это я? Эти люди совершенно ничего не боясь и сегодня делают своё чёрное дело, но под патриотические лозунги! И даже свои форумы проводят, совершенно безнаказанно.
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19 час.
Сергей Ипатов
А что, от мантурова кто-то какой-то другой результат ожидал??
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19 час.

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