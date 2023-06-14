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Экс-советник премьера Греции Веланис: Россия справляется с экономической войной, которая переходит к настоящей

Экс-советник премьера Греции Веланис: Россия справляется с экономической войной, которая переходит к настоящей

Западные страны начали экономическую войну, влияющую на весь мир и переходящую к полноценной войне, однако Россия справляется с трудностями.

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