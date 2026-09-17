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"Л.Е.В. Менеджмент" получил в управление активы Nestle, "Леруа Мерлен" и "Ашан"

"Л.Е.В. Менеджмент" получил в управление активы Nestle, "Леруа Мерлен" и "Ашан"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент» российских активов Nestle, Auchan и бывшего «Леруа Мерлен».

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