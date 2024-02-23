Микролуна: что значит самое маленькое полнолуние 2024 года, когда его наблюдать Алёна ЮрьеваФевраль 2024 года обещает необычное астрономическое явление — самое маленькое полнолуние, искусно называемое «Снежная Луна».
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