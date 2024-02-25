Владелица кафе в Крыму рассказала о связях бойцов ЧВК "Медведи" с полицией

Владелица кафе "Крепость" в поселке Черноморское Елена рассказала "Газете.Ru", что после нападения бойцов ЧВК "Медведи" на посетителей заведения было возбуждено три уголовных дела, ситуация находится под личным контролем главы республики Сергея Аксенова.