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Петербургский дневник

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Беглов рассказал о развитии Особой экономической зоне в Петербурге

Беглов рассказал о развитии Особой экономической зоне в Петербурге

Город занял второе место в рейтинге устойчивого развития и вторую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в прошлом году Особая экономическая зона (ОЭЗ) активно развивалась.

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Комментарии
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Evgenija Palette
ВОТ ОН, ВДОХНОВИТЕЛЬ...
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19 час.
Evgenija Palette
И почему-то никто не называют цифры &quot;благодарности&quot; за убийство нашей страны...
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19 час.

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