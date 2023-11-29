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Закон и Порядок

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Эксперты считают, что для подьема российской экономики необходимо вспомнить хороший советский опыт

Эксперты считают, что для подьема российской экономики необходимо вспомнить хороший советский опыт

В общем, проблем хватает. Но нам просто, как воздух, необходимо двигаться вперед. Развиваться и укрепляться.

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Комментарии
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Александр Рожков
А хорошую советскую власть, при которой и был хороший советский опыт, не надо вспоминать?
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10 час.

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