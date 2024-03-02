На прием по секундомеру : теперь пациенты на Кубани смогут пробыть у врача лишь строго отведенное время

На прием по секундомеру : теперь пациенты на Кубани смогут пробыть у врача лишь строго отведенное времяТеперь в кубанских поликлиниках, как и по всей стране, пациенты смогут пробыть на приеме у врача лишь строго отведенное время.
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