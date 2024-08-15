Министр Попович: Сербия никогда не поставляла боеприпасы прямо на Украину

Сербия никогда не поставляла ни оружие, ни боеприпасы прямо на Украину. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил сербский министр без портфеля Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое взаимодействие.
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