Олег Кравцов. Россия не ведет с Вашингтоном переговоров по политическим вопросам. Более того, такие переговоры даже не просматриваются в перспективе.
МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США
Комментарии
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лина любимцева
А что даст этот разрыв? Ну нет сейчас диалога, и ладно... пусть лучше пиндосы молчат, чем дурь всякую будут нести.
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3 час.
лл
лина любимцева
Тот же "Северный поток"... Уверена, подрыв "Потоков" их рук дело.
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3 час.
Борис Виленский
Давно не верю в болтовню, верю только в реальные дела.
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1 час.
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