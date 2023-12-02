Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

МИД РФ готов к разрыву дипломатических отношений с США

Олег Кравцов.   Россия не ведет с Вашингтоном переговоров по политическим вопросам. Более того, такие переговоры даже не просматриваются в перспективе.

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Комментарии
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лина любимцева
А что даст этот разрыв? Ну нет сейчас диалога, и ладно... пусть лучше пиндосы  молчат, чем дурь всякую будут нести.
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3 час.
лл
лина любимцева
Тот же &quot;Северный поток&quot;... Уверена, подрыв &quot;Потоков&quot; их рук дело.
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3 час.
Борис Виленский
Давно не верю в болтовню, верю только в реальные дела.
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1 час.

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