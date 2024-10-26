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«Мбаппе напоминает Роналду в роли «девятки» – тому тоже сперва было некомфортно. Но как только голы придут к Килиану – это будет взрыв». Де ла Ред об адаптации француза в «Реале»

Французский форвард перешел в «Реал» в межсезонье. На его счету 8 голов в 13 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

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