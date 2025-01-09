Ройте окопы под Харьковом и Полтавой. Россия не остановится на Донбассе – генерал Кривонос

Украине нужно срочно возводить оборонительные сооружения в районе Чернигова, Харькова и Полтавы. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».