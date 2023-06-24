Хорошёвка

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ONIX
    Что- то ничего  не слышно, о женщинах добровольцах,которые до СВО,говорили,что служба в ВС,санаторий и каждая девушка...Ирина Апексимова ...
  • Валерий Протасов
    Как автобус может быть "запутанным"?Проходящий в Хоро...

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Пришедшие на пункт отбора контрактников заявили о желании защищать будущее Родины

Мужчины решили защищать Родину и готовы заключить контракт Московские журналисты, посетившие в столице единый пункт отбора на военную службу по контракту, узнали у добровольцев, которые приезжают туда со всей страны, почему они решили пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх