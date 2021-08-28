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Где в Симферополе 30 августа не будет света

Где в Симферополе 30 августа не будет света

В Симферополе 30 августа частично не будет света, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».Ограничение подачи электроэнергии запланировано на улицах Киевского района: улица Вишневая, 62-104, улица Куйбышева, 157-179 (нечет), улица Кечкеметская, 40-80/1(чет), 142-69/155(чет), улица Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет), улица Лизы Чайкиной 28-34 (чет), улица Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет), улица Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет), улица Дачная 6-16 (нечет), улица Перегонец 4-18 (чет), 1-19 (нечет).

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