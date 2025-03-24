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"Ветераны России" потребовали признать лидера "ДДТ" Шевчука иноагентом

"Ветераны России" потребовали признать лидера "ДДТ" Шевчука иноагентом

Глава движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов выступил с требованием включить фронтмена рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука в список иностранных агентов.

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