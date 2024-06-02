Зеленский обсудил с шефом Пентагона поставки оружия Украине

Поставки американского оружия на Украину стали ключевой темой встречи Владимира Зеленского и главы Министерства обороны США Ллойда Остина, которая состоялась на полях международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
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