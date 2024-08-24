15+ человек, которые сняли жилье и бонусом получили хозяев с причудами

Идеальные отношения между хозяевами жилья и квартиросъемщиками встречаются довольно редко. Хотя бы у одной из сторон будут какие-нибудь претензии — слишком высокая арендная плата, грязь в комнатах, незапланированные визиты и прочие «радости».