15+ человек, которые сняли жилье и бонусом получили хозяев с причудами

Идеальные отношения между хозяевами жилья и квартиросъемщиками встречаются довольно редко. Хотя бы у одной из сторон будут какие-нибудь претензии — слишком высокая арендная плата, грязь в комнатах, незапланированные визиты и прочие «радости».
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