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Месси, Мбаппе, Холанд, Кубарси, Олисе, Шубейр и Беллингем вошли в сборную ЧМ-2026 от WhoScored. У Лионеля самый высокий балл – 8,61

Три испанских футболиста попали в символическую сборную ЧМ-2026 от WhoScored. Команда была составлена на основе средних рейтингов футболистов на соответствующих позициях.

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