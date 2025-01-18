Сор из избы: О ЧЕМ следует помнить, рассказывая другим о личной жизни

Правило сохранять тайну интимного общения выполняет сразу две задачи. Вы бережете чужие уши от негатива и защищаете себя и партнера Совет не рассказывать другим о проблемах в личной жизни часто формулируют в виде поговорки: “Не выноси сор из избы!” Поговорка звучит подозрительно.
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