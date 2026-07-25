«Они не станут ждать»: шведский генерал назвал сроки возможного удара России по НАТО

аг

александр град

Давно пора вдарить по вам. Чего ждать - когда вооружатся эти твари, когда ВПК их обгонит наше, когда их системы нападения будут не хуже наших, а армия супостата и врага (объединенная армия Европы и прочей падали) по численности будет по численности превосходить наши ВС РФ? Одно они не учли - наш патриотизм к защите родины не истребим и опыт ведения боевых действий к реальным войнам у нас имеется, а у их всего ЭТОГО нет и не будет никогда- они не способны воевать без США (их «крыша» исчезла).