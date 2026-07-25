Россия в ближайшей перспективе способна нанести удары с тем, чтобы испытать НАТО на прочность, заявил в беседе с журналистами Le Figaro главком ВС Швеции Микаэль Классон.
«Они не станут ждать»: шведский генерал назвал сроки возможного удара России по НАТО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
аг
александр град
Давно пора вдарить по вам. Чего ждать - когда вооружатся эти твари, когда ВПК их обгонит наше, когда их системы нападения будут не хуже наших, а армия супостата и врага (объединенная армия Европы и прочей падали) по численности будет по численности превосходить наши ВС РФ? Одно они не учли - наш патриотизм к защите родины не истребим и опыт ведения боевых действий к реальным войнам у нас имеется, а у их всего ЭТОГО нет и не будет никогда- они не способны воевать без США (их «крыша» исчезла).
Ответить
1 м.
sergo galin
Испуганные патриоты рванули через верхний Ларс , а другие начали жечь релейный шкаф
Ответить
1 м.
Misha Glusch
недобиток полтавский...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии