ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктория Виктория
    Поедет.... Случись что с матерью - Сергей поедет. Такой он ЧЕЛОВЕК. А вот младший брат, думаю, откажется от матери, к...Скупость материнская
  • Nikolay Zakharov
    Вот примерно так надо трындеть во все колокола пропаганды,чтобы у исполнителей уже не было времени,сваливать на проти...Зеленский сдался....
  • Элеонора Коган
    Мамаша такая хуже злой мачехи.Не повезло  Серёже с матерью, тварь она большая. Зато дочка у него и жена Яна и её роди...Скупость материнская

Русофобская истерика вскружила голову? Зачем Финляндия требует отменить демилитаризованный статус Аландских островов

Русофобская истерика вскружила голову? Зачем Финляндия требует отменить демилитаризованный статус Аландских островов

В Финляндии начинают все громче говорить о том, что необходимо отменить демилитаризованный статус Аландских островов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
Почему до сих пор не перекрыли Сайменский канал?-без него фины вообще будут в жопе.
Ответить
16 час.
AB
Anlrey Boracow
Реально превратить эту самую Финляндию в ПРИЮТ УБОГОГО ЧУХОНЦА, весьма реально и теперь уже просто необходимо это сделать. Но для этого нужна политическая воля властей РФ и суровое наказание для всех либерастов.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх