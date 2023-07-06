Русофобская истерика вскружила голову? Зачем Финляндия требует отменить демилитаризованный статус Аландских островов
В Финляндии начинают все громче говорить о том, что необходимо отменить демилитаризованный статус Аландских островов.
Комментарии
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Почему до сих пор не перекрыли Сайменский канал?-без него фины вообще будут в жопе.
Реально превратить эту самую Финляндию в ПРИЮТ УБОГОГО ЧУХОНЦА, весьма реально и теперь уже просто необходимо это сделать. Но для этого нужна политическая воля властей РФ и суровое наказание для всех либерастов.
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