Русофобская истерика вскружила голову? Зачем Финляндия требует отменить демилитаризованный статус Аландских островов

Почему до сих пор не перекрыли Сайменский канал?-без него фины вообще будут в жопе.

AB

Anlrey Boracow

Реально превратить эту самую Финляндию в ПРИЮТ УБОГОГО ЧУХОНЦА, весьма реально и теперь уже просто необходимо это сделать. Но для этого нужна политическая воля властей РФ и суровое наказание для всех либерастов.